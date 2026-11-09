ИНК профинансировала первый этап ремонта культурно-досугового центра в Верхнемарково

Иркутская нефтяная компания (ИНК) профинансировала первый этап ремонта культурно-досугового центра в поселке Верхнемарково. Проект реализован в рамках программы «Комплексное развитие территории» и является частью мастер-плана развития Усть-Кутского района.

В ходе первого этапа были выполнены замена системы отопления, водоснабжения и канализации, а также капитальный ремонт санузлов. Кроме того, установлена система вентиляции в спортивном зале.

Ранее в рамках данной программы при поддержке ИНК была запущена котельная мощностью 40 МВт, которая стала крупнейшим объектом теплоснабжения на биотопливе в Иркутской области и вошла в число самых мощных теплоисточников данного типа в России. Ее технологический комплекс состоит из четырех котлов российского производства.

Также были реализованы социальные проекты по развитию спортивной и культурной инфраструктуры в рамках грантового конкурса «Район моей мечты». Так, проведена комплексная модернизация филиала № 1 Городского культурно-библиотечного центра и оборудованы спортивные и игровые площадки в Усть-Куте и поселке Янталь.

ИНК выступила инициатором и профинансировала разработку мастер-плана в декабре 2023 г. Согласно документу, до 2035 года планируется реализация 171 мероприятия и привлечение порядка 55 млрд рублей на развитие инфраструктуры района.

В рамках мастер-плана в 2025 было реализовано более 60 мероприятий на сумму 2,2 миллиарда рублей, за первое полугодие 2026 года – порядка 40 мероприятий на сумму 815 миллионов рублей.