В «Птичьей гавани» Иркутска открыли экотропу с аудиоэкскурсией

В Иркутске появился второй экологический маршрут с аудиоэкскурсией — теперь познавательные прогулки возможны на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань». Первый маршрут открыли в начале октября в роще «Синюшина гора». Об этом сообщает администрация Иркутска.

«В прошлом году мы провели голосование среди жителей. Вместе выбрали название для этой экотропы — "Крылатая". Теперь взрослые и дети смогут гулять здесь, наблюдать за пернатыми обитателями, узнавать о многообразии нашей флоры и фауны. Посещение таких мест учит бережному отношению к природе. Приглашаем иркутян пройти по новому маршруту и открыть для себя много интересного», — сказала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.

На территории установили восемь информационных стендов с фактами о флоре и фауне. Например, здесь обитает восточный лунь — хищная перелетная птица, обычно зимующая в Юго-Восточной Азии; любители растений узнают о ситнике Введенского и дрепанокладусе крючковидном. На каждом стенде есть QR-код для прослушивания аудиоэкскурсии с реальными звуками природы и пением птиц.

В этом году «Птичью гавань» благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Длина экотропы — 1200 метров, на всем протяжении предусмотрены четыре смотровые площадки, сформированы тропиночная сеть и парковая зона. Работы завершены, ведется их приемка.