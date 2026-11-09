Минэкономразвития Забайкалья: «Роснефть» вводит лимиты на продажу топлива по всей России

«Роснефть» ограничила продажу топлива 30-ю литрами в городах и 50-ю на трассах. Об этом сообщает Минэкономразвития Забайкалья.
«"Роснефть" во всех регионах страны вводит ограничения (30 литров город, 50 трасса). В канистры не отпускают», — сказано в сообщении.
В Забайкальском крае установили лимит – 50 литров.
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На автозаправочных станциях «Роснефти» в Красноярске также ввели лимиты. Как сообщает «Коммерсантъ», ограничения коснулись как городских, так и трассовых АЗС, информация о них также появилась в приложении «Яндекс.Заправки».
Установленные лимиты:
- АИ-95: не более 30 литров в одни руки.
- АИ-92: не более 50 литров.
- Дизельное топливо: до 100 литров на покупателя.
- Канистры: заправка в тару запрещена.
При этом в региональном Минпромторге подчеркивают, что другие крупные сети (в частности, «Газпром» и «Красноярскнефтепродукт») пока не следуют примеру «Роснефти».
Отметим, на ноябрь 2026 года ситуация с ограничениями на продажу бензина в Иркутской области стабилизируется, основные лимиты на отпуск топлива в баки машин сняты, однако действуют точечные ограничения.