Минэкономразвития Забайкалья: «Роснефть» вводит лимиты на продажу топлива по всей России

«Роснефть» ограничила продажу топлива 30-ю литрами в городах и 50-ю на трассах. Об этом сообщает Минэкономразвития Забайкалья.

«"Роснефть" во всех регионах страны вводит ограничения (30 литров город, 50 трасса). В канистры не отпускают», — сказано в сообщении.

В Забайкальском крае установили лимит – 50 литров.

На автозаправочных станциях «Роснефти» в Красноярске также ввели лимиты. Как сообщает «Коммерсантъ», ограничения коснулись как городских, так и трассовых АЗС, информация о них также появилась в приложении «Яндекс.Заправки».

Установленные лимиты:

АИ-95: не более 30 литров в одни руки.

АИ-92: не более 50 литров.

Дизельное топливо: до 100 литров на покупателя.

Канистры: заправка в тару запрещена.

При этом в региональном Минпромторге подчеркивают, что другие крупные сети (в частности, «Газпром» и «Красноярскнефтепродукт») пока не следуют примеру «Роснефти».

Отметим, на ноябрь 2026 года ситуация с ограничениями на продажу бензина в Иркутской области стабилизируется, основные лимиты на отпуск топлива в баки машин сняты, однако действуют точечные ограничения.