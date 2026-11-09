«Утка, сбежавшая из Пекина»: S7 Airlines привез гастрономический проект в Иркутск

Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабный гастрономический проект «В предвкушении Азии», объединив рестораны в Иркутске, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. До 30 ноября жители этих городов могут попробовать блюда азиатской кухни и авторские напитки, созданные специально для проекта.
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Идея проста: познакомить путешественников с вкусами Азии еще до вылета. Иркутск стал ключевой точкой проекта, так как отсюда S7 выполняет прямые рейсы в азиатские страны.
Что попробовать в Иркутске?
Специальное меню представлено в сети ресторанов PHO ME. Гостям предлагают:
- Азиатские пельмени с говядиной и дайконом.
- Утку по-пекински с ироничным названием «Утка, сбежавшая из Пекина».
Что в других городах?
- Новосибирск: В SABAI BAR — ролл «Китайский дракон», в NEMO ASIAN KITCHEN — рамен с раками.
- Владивосток: В ZUMA — утка по-пекински, в ULISS ASIA — ролл «Зеленый Дракон».
- Хабаровск: В ресторане «ДОМ АЗИЯ» подают цзяоцзы с говядиной и ло мейн.