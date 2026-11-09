«Непростительная ошибка»: Набиуллина объяснила, почему ЦБ не торопится снижать ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, обозначив жесткую позицию регулятора. Главный посыл: спешить со снижением ключевой ставки нельзя, иначе это спровоцирует новый виток инфляции и ударит по предприятиям.

О ключевой ставке

«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. При этом в базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.

«Мы решительно настроены завершить период высокой инфляции», — подчеркнула глава регулятора.

О замороженных активах

Тема активов, заблокированных за рубежом, остается в фокусе внимания.

«Значительную часть активов нам удалось вернуть инвесторам теми или иными способами (через замещающие облигации и т. д.). Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», — заявила Набиуллина.

О дефиците кадров

Регулятор не видит предпосылок для полного исчезновения дефицита кадров.

«Дефицит кадров несколько смягчился, но предпосылок для его полного исчезновения нет. Это объективное физическое ограничение для наращивания производства», — разъяснила глава ЦБ.

Отметим, решение Банка России сохранить ставку на уровне 14% на октябрьском заседании не стало сюрпризом — оно совпало с ожиданиями аналитиков, однако прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов. Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%. Это означает, что экономика будет жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) еще как минимум год.

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает эксперт института имени Столыпина Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает, что период жесткой ДКП длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.