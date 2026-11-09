В России зафиксирована недельная дефляция впервые с августа

По данным Росстата, с 27 октября по 2 ноября потребительские цены в России снизились на 0,04% после роста на 0,08% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, недельная дефляция зафиксирована впервые с конца августа.

«С начала ноября цены снизились на 0,01%, а с начала года выросли на 6,20%. Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, замедлилась до 6,95% против 7,11% неделей ранее. Это положительный результат после резкого октябрьского ускорения инфляции, связанного прежде всего с индексацией коммунальных тарифов. Однако снижение общего показателя пока не означает, что инфляционное давление заметно ослабло во всех категориях», — поясняет эксперт.

Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,31% после 0,37% неделей ранее. Плодоовощная продукция прибавила 1,3%, причем огурцы выросли в цене на 6,2%, помидоры на 4,1%, бананы на 1%, а картофель на 0,5%. Среди остальных продуктов подорожали куриные яйца на 1,4%, мясо кур и гречка на 1%. При этом сахар подешевел на 1,1%, яблоки на 1%.

«Ускорение роста цен на тепличные овощи связано с сезонным сокращением предложения и увеличением расходов производителей на отопление и освещение. В ближайшие недели этот фактор продолжит влиять на продовольственную инфляцию», — уточняет Чернов.

Основной вклад в недельную дефляцию внесло снижение стоимости непродовольственных товаров на 0,43%. Особенно заметно подешевел автомобильный бензин на 2,04%, дизельное топливо на 0,15%. Ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется, что связано с восстановлением предложения после перебоев в переработке и снижением напряженности на внутреннем рынке.

«Однако с начала года бензин все еще подорожал на 16,15%, а дизельное топливо на 13,15%, поэтому говорить о полном исчезновении топливного фактора пока рано», — считает аналитик.

В секторе услуг цены снизились на 0,03%, в том числе поездки на Черноморское побережье подешевели на 2,4%, в страны Юго-Восточной Азии на 1,7%. Для Банка России недельная дефляция стала хорошим сигналом, особенно на фоне снижения инфляционных ожиданий населения в октябре с 14,2% до 13,2%. Ценовые ожидания предприятий также уменьшились, а ожидаемый ими рост отпускных цен замедлился до 6,4% в годовом выражении.

«Вместе с тем инфляционные ожидания остаются высокими, потребительский спрос сохраняет устойчивость, а октябрьская индексация тарифов еще может отразиться на стоимости товаров и услуг. Поэтому одного недельного снижения цен для пересмотра денежно-кредитной политики недостаточно», — подчеркивает Чернов.

«На следующей неделе ожидаю возвращения инфляции, примерно до 0,05–0,10%. Сезонное подорожание овощей продолжится, но более спокойная ситуация на топливном рынке будет сдерживать общий рост цен. По итогам 2026 года ожидаю инфляцию в пределах 7,1–7,4%. На заседании 18 декабря Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Однако возможность ее дальнейшего снижения будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции в ноябре и декабре», — заключает Владимир Чернов.