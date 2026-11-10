Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 ноября: 10 774,3203 руб/1 г золота и 138,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 774,3203 руб.

1 грамм серебра - 138,4000 руб.

1 грамм платины - 4 036,7800 руб.

1 грамм палладия - 2 708,0801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 86,9603 р. (0,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0900 р. (0,78%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8599 р. (0,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,4500 р. (2,54%) .

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