Россияне открыли только 300 тыс. кошельков цифрового рубля

За два месяца массового внедрения цифрового рубля в России появилось чуть более 300 тыс. кошельков. К 1 ноября счета в третьей форме нацвалюты открыли почти 290 тыс. граждан и менее 16 тыс. юрлиц. Такие данные «Известиям» привели в пресс-службе Банка России.

«Больше всего операций с цифровыми рублями (по количеству) связано с пополнением счетов. Не менее популярны оплата товаров и услуг, а также переводы между гражданами», — подчеркнули в ЦБ.

За первые два осенних месяца на платформе прошло 235 тыс. операций — то есть в среднем на один кошелек приходится меньше одной трансакции. В ЦБ добавили, что цифровыми рублями россияне также платят налоги.

«Известия» запросили крупнейшие банки о том, насколько их клиенты пользуются цифровым рублем. В банке «Дом.РФ» за первые месяцы провели свыше 1,1 тыс. операций, рассказал зампред правления Николай Козак: почти 75% — переводы между физлицами, еще четверть — оплата товаров и услуг. В «Синаре» пояснили, что пока не торопятся привлекать внешнюю аудиторию, поскольку обязанность активно развернуть функционал наступает только с 1 сентября 2027 года. Остальные игроки на запрос не ответили. В Национальной системе платежных карт также не раскрыли, сколько оплат по QR-коду прошло с помощью цифровых рублей.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года операции с цифровым рублем стали доступны в мобильных приложениях всех 12 системно значимых банков России.

Компании и ИП с выручкой за 2025 год свыше 120 млн рублей, имеющие договор о приеме электронных средств платежа, обязаны принимать цифровые рубли от населения.

По данным первых недель использования, в топ-3 операций вошли переводы (28%), оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (24%), а также обычные покупки.