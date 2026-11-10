Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым видом налогов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США сменили подход к переговорам по Украине в Абу-Даби в пользу России, Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым видом налогов, ЦБ предупредил о рисках криптозаймов, а в Иркутской области хотят поднять прожиточный минимум. Подробнее – в обзоре СИА.

Смена настроения

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби предваряет пересмотр американской политики в отношении украинского конфликта. Вашингтон решил расширить рамки обсуждения, включив туда вопросы европейской безопасности. Издание The Washington Post полагает, что это отвечает интересам России. «Решение поставить обсуждение вопросов безопасности на повестку дня знаменует собой ещё один сдвиг в пользу России», – говорится в публикации.

Несправедливые налоги

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом из всех возможных. «Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», – отметила она, заявив также о намерении снижать инфляцию.

Риски криптозаймов

Директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков рассказал РГ, что нелегальные кредиторы стали предлагать россиянам криптозаймы. При этом при любой просрочке они привлекают черных коллекторов, которые распространяют порочащую информацию о клиенте в соцсетях и используют другие незаконные методы взыскания. Кроме того, заемщику крайне проблематично доказать факт погашения задолженности.

Прожиточный максимум

Прожиточный минимум планируют увеличить в Иркутской области в 2027 году. Согласно данным из соответствующей документации величину планируется установить в размере 21 441 рубля на душу населения, для трудоспособных граждан – 23 371 рубль, пенсионеров – 18 439 рублей, детей – 20 798 рублей. В районах Крайнего Севера выплаты будут больше.

Коммунальная авария

Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии и отключения холодной воды в городе Братске. Происшествие связано с утечкой в системе водоснабжения и ограничением подачи холодной воды в многоквартирные дома в Центральном районе. При этом власти отметили, что с проблемами удалось оперативно справиться, в результате чего людям накануне вернули воду.