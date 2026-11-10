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На льготные автокредиты хотят добавить 10,4 млрд рублей

Ко второму чтению проекта бюджета на 2027–2029 годы программу льготного автокредитования могут увеличить на 10,4 млрд рублей. Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к Минпромторгу. По его словам, суммы, заложенные на стимулирование спроса в автопроме на 2027 год, еще не окончательные.

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«Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 миллиарда рублей», — сказал собеседник.

Источник добавил, что по мере исчерпания лимитов будут рассматриваться и другие предложения по дофинансированию программ. Кроме того, для более эффективного расходования средств прорабатывается корректировка условий программ — в частности, требований к уровню локализации.

Напомним, что в сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты составила 69,3%, увеличившись на 3,6 п.п. к августу (65,7%). Среди 30 регионов-лидеров по числу заявок наибольшие доли отказов зафиксированы в Иркутской области (76,4%), Алтайском крае (76,2%), Краснодарском крае (75,6%), Красноярском крае (74,7%) и Кемеровской области (74,5%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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