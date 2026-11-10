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Спрос на наличные снижается после летнего всплеска

Снижение спроса на наличные в сентябре вполне закономерно после резкого роста весной и летом. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным ЦБ, население увеличило запасы наличных рублей на 263,2 млрд рублей, что стало минимумом с февраля.

«Но говорить об отказе от наличных пока все же рано. Показатель отражает прирост денег на руках, а не объем покупок за наличные», — поясняет эксперт.

Летом россияне снимали деньги с запасом из-за перебоев с мобильным интернетом и опасений остаться без доступа к безналичным платежам. Сейчас ситуация стала спокойнее, а ранее снятые средства еще не полностью потрачены. При этом банковские вклады остаются привлекательными даже после снижения ключевой ставки.

«Держать крупные суммы дома при двузначной доходности депозитов экономически невыгодно», — уточняет Чернов.

Дальнейшее сокращение спроса на наличные не означает, что они исчезнут из расчетов. Перебои со связью показали, почему люди хотят иметь запас денег на непредвиденный случай.

«Ожидаю, что в ноябре прирост наличных на руках у населения составит около 150–200 млрд рублей, а в декабре ускорится за счет праздничных расходов и сезонных выплат. По итогам года общий прирост наличных в обращении может приблизиться к прогнозу ЦБ в 3,7 трлн рублей», — заключает Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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