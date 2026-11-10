Более 800 человек в Усолье-Сибирском остались без воды из-за аварии

Накануне в городе Усолье-Сибирском произошло аварийное отключение холодной воды. Восстановление проводит 15 человек и пять единиц техники ООО «Аквасервис», следует из оперативных данных ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В зону отключения попали семь многоквартирных домов, девять частных жилых домов, в которых проживают 812 человек, из них 203 ребенка», – пояснили в МЧС.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений.