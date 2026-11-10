За пять лет в Россию ввезли почти 5 млн автомобилей

С начала 2022 года по октябрь 2026-го в Россию ввезли 4,79 млн автомобилей, в том числе 4,46 млн легковых и 330 тыс. легких коммерческих и грузовых. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

На новые автомобили пришлось 59% ввоза (2,83 млн штук), на машины с пробегом — 41% (1,96 млн). В топ-5 стран экспорта новых автомобилей вошли Китай (77,5%), Киргизия (8,7%), Казахстан (4,1%), Беларусь (3%) и Южная Корея (1,7%). Среди автомобилей с пробегом лидируют Япония (54,4%), Южная Корея (12,2%), Китай (10,3%), Беларусь (8,1%) и Армения (3,8%).

В целом из Китая за пять лет приехало почти 2,4 млн новых и подержанных автомобилей — ровно половина общего объема ввоза, из Японии — 1,1 млн штук (22,8%).

Напомним, что в октябре 2026 года авторынок России показал лучший результат с начала года (продано 132,9 тыс. машин, +8% к сентябрю), однако в годовом выражении рынок просел почти на 20% из-за эффекта высокой базы. Покупатели спешат реализовать планы до повышения налогов в 2027 году.