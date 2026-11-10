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Ущерб 2,4 млн: браконьеров из Иркутской области уличили в нелегальном вылове омуля

В Республике Бурятия двоих жителей Иркутской области уличили в нелегальном вылове омуля на крупную сумму. Дело направлено в суд, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

<p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемые, используя запрещенные орудия лова, в акватории озера Байкал вблизи поселка Новый Энхалук Кабанского района Республики Бурятия незаконно выловили 336 особей байкальского омуля.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 2,4 млн рублей. Обвиняемые добровольно выплатили только 80 тысяч рублей. На их имущество наложен арест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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