Ущерб 2,4 млн: браконьеров из Иркутской области уличили в нелегальном вылове омуля

В Республике Бурятия двоих жителей Иркутской области уличили в нелегальном вылове омуля на крупную сумму. Дело направлено в суд, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемые, используя запрещенные орудия лова, в акватории озера Байкал вблизи поселка Новый Энхалук Кабанского района Республики Бурятия незаконно выловили 336 особей байкальского омуля.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 2,4 млн рублей. Обвиняемые добровольно выплатили только 80 тысяч рублей. На их имущество наложен арест.