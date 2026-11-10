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Поселок Новая Игирма в Приангарье на несколько часов частично остался без тепла

Аварийное отключение отопление произошло накануне в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В результате неисправности задвижки на участке теплосети ограничена подача теплоснабжения в микрорайоне Химки на время проведения ремонтных работ», – поясняется в оперативной сводке.

Восстановительные работы проводила бригада ООО «КиренскТеплоРесурс» в составе четырех человек и одной единицы техники. Спустя несколько часов теплоснабжение удалось вернуть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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