Банк донорской крови для животных появится в Иркутской области

В Иркутске создадут банк донорской крови для домашних животных. Городская ветеринарная станция запускает соответствующую программу, сообщили в региональном правительстве.

«Создание банка крови – это важный шаг в развитии ветеринарной медицины региона. Запас биоматериала позволит ветеринарным врачам проводить сложные операции, лечить травмы или заболевания, требующие переливания крови», – отметил руководитель службы ветеринарии Приангарья Андрей Лим.

Для участия в программе питомец должен быть здоровым, привитым и обработанным от паразитов. Возраст донора – от одного года до 7–8 лет, вес не менее 4–5 кг для кошек и не менее 10–15 кг для собак. Для определения готовности к донации специалисты Иркутской городской ветклиники бесплатно проведут необходимое обследование животного.