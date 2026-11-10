Атаки на ЦОДы подтолкнули бизнес искать резерв за рубежом

После октябрьских атак на дата-центры российские компании стали активнее интересоваться зарубежными мощностями, в том числе в Казахстане. Внутри страны свободные облачные ресурсы заняты почти на 90%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. При этом основную инфраструктуру за границу никто не переносит — речь о георезервировании и восстановлении отдельных сервисов.

«Компании пересматривают подход к организации непрерывности бизнеса и ищут резервную площадку, которая не зависит от сетевой и энергетической инфраструктуры основного ЦОДа. Полностью переносить инфраструктуру компании, как правило, никто не планирует. В простом случае это только резервные копии», — отметил вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com Евгений Свидерский.

О росте интереса к зарубежным площадкам рассказал Свидерский, подтвердили два источника «Ъ»; у части компаний миграция уже началась. По словам Алексея Борщова из «Авандока», спрос на резерв резко вырос после атак, хотя и до них обращения по отдельным ЦОДам с июля по октябрь были примерно на 50% выше, чем в первом полугодии. Причина — резервные мощности в России быстро не купить, а аварии в ЦОДах перестали быть теоретическим риском. Некоторые игроки ищут площадки сразу в России, Белоруссии и Казахстане, отдельные провайдеры обсуждают с клиентами резерв в дружественных странах.

Ранее Beget сообщил о серьезной кибератаке в результате которой была уничтожена его облачная инфраструктура, включая VPS. Компания заявила, что восстановить все данные невозможно, а бэкапы VPS будут доступны только половине пользователей. Координационный центр доменов сообщил, что провайдер временно лишился статуса регистратора в RU и РФ сегментах.