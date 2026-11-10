Российский энергоуголь вдвое увеличил долю на рынке Индии

За январь–октябрь 2026 года Россия вдвое нарастила присутствие в индийском импорте энергетического угля — до 8,2%. Отгрузки выросли на 63% год к году, до 10,4 млн тонн, и по объему Россия заняла четвертое место после Индонезии, ЮАР и США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на BigMint.

Пик поставок пришелся на май–август — по 1,6–1,8 млн тонн в месяц, тогда как в октябре в Индию ушло 0,9 млн тонн. Российский уголь в первую очередь заместил выпавшие объемы из Индонезии (поставки упали на 14%, до 71,4 млн тонн, доля — с 60,2% до 56,5%) и ЮАР (на 12%, до 24,3 млн тонн), при этом экспорт из США вырос на 11%, до 12,3 млн тонн. В октябре Индия импортировала 14,5 млн тонн энергоугля — на 34% больше, чем в сентябре, и на 19% больше, чем годом ранее; это максимум за 2026 год.

Но за десять месяцев закупки страны сократились на 8,5%, до 126,3 млн тонн.

Индия остается одним из ключевых покупателей российского угля наряду с Китаем. Центр ценовых индексов оценивает долю Индии в видимом экспорте энергоугля из России в 14–15% и ждет сохранения этого уровня в 2026 году. Партнер NEFT Research Александр Котов допускает рост до 15–20%, а общий экспорт — на 15–17%, до 185–190 млн тонн. Точками роста он называет Южную Корею, Тайвань, Таиланд и Египет; Турция, по его словам, серьезно нарастить закупки не сможет из-за приостановки судоходства в Черном море. ЦЦИ прогнозирует увеличение поставок в Турцию и Южную Корею на 2% и 3%, их доли — по 13–14%.