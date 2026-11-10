Укладку асфальта на Розы Люксембург в Иркутске хотят завершить на этой неделе

Оттепель в Иркутске позволила продолжить укладку асфальта на Розы Люксембург. Работы хотят завершить на этой неделе, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Погода позволила нам выйти на асфальтирование данного участка. Сейчас укладываем нижний слой толщиной семь сантиметров. В выходные также выполняли устройство покрытия на Розе Люксембург. Будем максимально задействовать людей, чтобы завершить асфальтовые работы на этой неделе», – прокомментировал директор «Иркутскавтодора» Андрей Пономарев.

Задействовано 12 человек и порядка восьми единиц техники. Ведется устройство нижнего слоя покрытия проезжей части от 5-го Советского переулка до Деповского переулка.

После завершения всех асфальтовых работ приступят к обустройству: установке дорожных знаков и ограждений. Эти мероприятия допустимо проводить и при минусовых температурах.