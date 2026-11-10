Мошенника-рецидивиста осудили в Иркутской области за аферу с квартирой

В Иркутской области вынесли приговор 22-летнему жителю Иркутска, ранее трижды осужденного за аферы. Он попался на очередном мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Судом установлено, что в середине января 2026 года юноша, увидев в соцсети объявление о поиске квартиры в Иркутске, вышел на связь с женщиной. Он представился владельцем свободного жилья, хотя на самом деле собственником не являлся.

Убедив потерпевшую в реальности предложения, мужчина получил залог – более 21 000 рублей. После послупления средств он не предоставил потерпевшей квартиру, распорядился деньгами по своему усмотрению.

Афериста приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.