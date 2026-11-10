Бычьего цепня обнаружили в мясе медведей и косуль в Иркутской области

В Иркутской области в мясе медведей и косуль обнаружили опасных паразитов – бычьего цепня. Им могут заразиться те, кто ест такое мясо, сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

«В Черемховском районе при лабораторных исследованиях мяса диких животных выявлены возбудители паразитарных заболеваний: в мясе медведя обнаружен трихинеллез; при исследовании мяса косули выявлен возбудитель тениаринхоза», – пояснили в службе.

По данным ведомства, трихинеллез – паразитарное заболевание человека, вызываемое бычьим цепнем. Им можно заразиться при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса зараженного животного.

Личинки паразита поражают мышцы и могут вызывать повышение температуры, отеки лица и век, сильные мышечные боли. В тяжелых случаях заболевание приводит к поражению сердца, лёгких и других органов. Заражаться могут также домашние животные.