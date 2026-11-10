70% иркутян считают «черную пятницу» обманом покупателей

70% иркутян считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей, а в то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верят 11% опрошенных. Об этом сообщает SuperJob.

Женщины верят в реальное снижение цен чаще мужчин (12% и 10%). Доверие убывает с возрастом: среди горожан младше 35 лет в честные скидки верят 15%, среди 35–45-летних — 11%, среди тех, кому 45 и больше, — 7%. Респонденты со средним профессиональным образованием доверяют акции чаще, чем с высшим (14% против 8%). Самые скептичные — зарабатывающие от 150 тыс. рублей: 80% считают распродажу обманом, лишь 5% верят в честное снижение цен.

О намерении сделать покупки заявили 12% горожан, 72% таких планов не имеют, 16% не определились. Среди молодежи до 35 лет покупать собираются 14%, среди старших — 9%. В списке покупок лидируют одежда (25%), бытовая техника и электроника (18%), обувь (13%), смартфоны и гаджеты (8%), косметика и товары для детей (по 7%).