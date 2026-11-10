В иркутском Ново-Ленино появятся крытый каток, бассейн и роллердром

Проектом планировки части Ленинского округа в районе улиц Томсона, 4-го Советского переулка, а также территории от Томсона в сторону кирпичного завода и объездной Ново-Ленино предусмотрели 14 социальных объектов. Об этом мэр Руслан Болотов сообщил в своем Telegram-канале.

«В районе наблюдается дефицит школ, детских садов и учреждений спорта. Выделены участки для шести детских садов, трех школ, станции юных натуралистов, а также крытого катка с искусственным льдом, роллердром в районе улицы Томсона, автодрома на Кирзаводской и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на пересечении Вавилова и Одесской», – говорится в сообщении.

Помимо этого, проект планировки обеспечивает модернизацию дорожной сети: запланировано создание кругового движения при съезде от улицы Томсона на объездную дорогу Ново-Ленино и транспортной многоуровневой развязки от кирпичного завода в сторону Синюшиной горы.

Ранее в Иркутске появился второй экологический маршрут с аудиоэкскурсией — теперь познавательные прогулки возможны на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Ново-Ленино. Первый маршрут открыли в начале октября в роще «Синюшина гора».