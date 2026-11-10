Портфель POS-кредитов сократился до 160,38 млрд рублей

По итогам третьего квартала 2026 года совокупный портфель POS-кредитов без учета дефолтов составил 160,38 млрд рублей, а количество заемщиков сократилось до 3,49 млн человек. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Во втором квартале портфель был равен 160,15 млрд рублей, заемщиков — 3,68 млн.

В третьем квартале 2025 года портфель составлял 172,23 млрд рублей, количество заемщиков — 4,13 млн человек. Просроченная задолженность на срок 30–90 дней в портфеле без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года составила 1,2%, или 1,91 млрд рублей; во втором квартале — 1,80 млрд (1,1% портфеля), в третьем квартале 2025-го — 2,42 млрд (1,4%).

У 79% заемщиков с POS-кредитом есть как минимум еще один розничный кредит: у 22% — один, у 18% — два, у 13% — три, у 26% — четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,2 млн рублей.