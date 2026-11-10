МегаФон признали одним из лучших работодателей страны

Оператор вновь вошёл в «платиновую» группу восьмого рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes. Компания удерживает лидерские позиции благодаря ставке на технологичные решения для развития команды.

В этом году рейтинг стал масштабнее: в него вошли 222 компании против 205 годом ранее. Увеличение числа участников усиливает конкуренцию, поэтому присвоение самого высокого статуса четвертый год подряд подтверждает высокую эффективность цифровой трансформации оператора и зрелость его HR-подходов.

Основным аргументом высокой оценки экспертов рейтинга стала ставка на сквозную интеграцию передовых ИТ-решений. МегаФон последовательно внедряет инструменты искусственного интеллекта (ИИ) во все ключевые процессы управления персоналом — от рекрутинга до развития талантов. В частности, в компании реализована система прозрачных цифровых карьерных треков и развернута масштабная платформа ИИ-тренажеров для автоматизации обучения сотрудников.

«В современной гонке технологий и кадров наша задача — усилить с помощью ИИ человеческий потенциал. Мы инвестируем в технологии, которые делают работу сотрудников эффективнее и комфортнее, а их карьерный рост — измеримым и предсказуемым. Такой подход позволяет оставаться в числе лучших работодателей, а главное — сохранять экспертизу внутри компании и развивать персонал. Удержание «платинового» статуса — лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную, технологичную стратегию», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.