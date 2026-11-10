WSJ: Пекин и Вашингтон не сошлись в формате встречи с Путиным

У Пекина и Вашингтона разные представления о том, как должна пройти трехсторонняя встреча лидеров Китая, США и России в КНР. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на зарубежное издание The Wall Street Journal.

Китайская сторона хочет, чтобы саммит с Си Цзиньпином, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным шел строго по сценарию: каждый зачитывает подготовленное заявление, а на дискуссию остается мало времени.

Администрация Трампа, напротив, добивается более свободного формата, где лидеры обмениваются мнениями, а не произносят заранее написанные речи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет чёткого понимания ни по самой встрече, ни по её конкретной повестке, хотя потенциальная возможность такого формата обсуждается.