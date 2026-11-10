Иркутская область представило зимние туры и «Чайный путь» в Китае

Байкальский проектный офис Великого чайного пути при ТПП Восточной Сибири представил в Маньчжурии возможности зимнего отдыха в Иркутске и на Байкале. Презентация прошла в рамках мероприятия о ледяном и снежном туризме с участием Китая, России и Монголии. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

Координатор проектного офиса Надежда Глызина выступила на пленарном заседании альянса «Великий чайный путь» и представила туры региональных операторов.

Компания «Гранд Байкал Развитие» показала брендовые маршруты — финалисты программы АСИ «Открой твою Россию»: «Фестиваль снега и льда» на Байкале и всесезонный «Великий чайный путь» по Иркутску и Байкалу. Baikal Memories познакомила участников с «Великим чайным туром» — финалистом премии «Маршрут года», а также с чайной церемонией «Нечаянная чайная», гастрономическим маршрутом «Семь вкусов Байкала», лагерем для взрослых «Н2Омуля» и собственным брендом одежды.

Мероприятие стало продолжением договоренностей 10-го совещания руководителей туристических администраций трех стран в Хух-Хото в июле 2026 года.

Напомним, что Иркутская область развивает «Великий чайный путь» и бренд зимнего отдыха: в 2025 году региональная команда победила в программе АСИ с проектами «Байкал — сердце Великого чайного пути» (с Бурятией) и «Фестиваль снега и льда» (с Амурской областью), а в июне 2026 года в Иркутске прошел фестиваль «Чайный путь».