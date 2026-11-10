20% сибиряков планирует сделать крупную покупку на ноябрьских распродажах

По результатам опроса ВТБ, свыше 40% сибиряков планирует совершить крупную покупку на сумму от 30 тыс. рублей до конца текущего года, а 20% намерены сделать это уже на ноябрьских распродажах. Почти половина опрошенных отмечает, что их планы по крупным покупкам не изменились, а четверть решила купить до нового года то, что планировала приобрести в следующем.

Распродажи стали заметным фактором покупательских решений. Около четверти жителей Сибири ждут Черной пятницы, чтобы совершить покупку, а около 40% уже следят за ценами и хотят заранее понять, будет ли скидка действительно выгодной. При этом 13% совсем не ориентируются на акции и принимают решение независимо от распродаж.

Чаще всего из крупных покупок сибиряки выбирают ноутбуки и смартфоны (36% опрошенных) и мебель (29%). Также в списке популярных покупок – мелкая бытовая техника, ТВ и аудиосистемы (по 27%).

Большинство готово потратить на крупные покупки до конца года от 50 до 100 тысяч рублей (42%), расходы до 50 тыс. рублей планируют еще 36% участников опроса, а на траты от 100 до 300 тысяч рублей готовы 14% респондентов из Сибири.

Для крупных покупок россияне в основном планируют использовать сбережения на карте или счете – 37%. Текущий доход в качестве источника назвали 38% опрошенных, рассрочку и сервисы оплаты частями – 25%, а кредитную карту – 20%.

«Ноябрьские распродажи по-прежнему остаются важным драйвером для крупных покупок: почти четверть россиян планирует воспользоваться предложениями в рамках Черной пятницы. При этом потребители становятся более рациональными: решение о покупке все чаще принимается с учетом бюджета и актуальной потребности», - отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.