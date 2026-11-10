«Погасли экраны, а потом позвонили»: Владельцев Li Auto в России массово шантажируют хакеры

Российские владельцы популярных китайских электрокаров Li Auto столкнулись с новой волной кибератак. Злоумышленники взламывают мастер-аккаунты (главный цифровой профиль машины), после чего у владельцев гаснут экраны, блокируется климат-контроль, а автомобиль отказывается заводиться, сообщает РБК.

Как работает схема

Получив контроль над аккаунтом, хакеры связываются с владельцем и требуют выкуп. Если летом 2025 года мошенники просили 200–250 тыс. рублей, то сейчас аппетиты снизились до 35–45 тыс. рублей. Как пояснил сооснователь клуба владельцев Lixiang Александр Рассказов, это «конвейер, рассчитанный на объем».

Новая угроза

Раньше владельцы могли обезопасить машину, оформив китайский номер через сервис eSender. Теперь мошенники бьют именно по этому сервису, уводя аккаунты даже у тех, кто честно оплатил номера. «Аккаунты уводят у владельцев с исправно оплаченными номерами, и всё происходит штатными средствами Li Auto», — подчеркнул Рассказов.

Кто виноват?

Эксперты выделяют три пути утечки данных:

Владельцы сами отдают пароли сомнительным сервисам по «русификации» и прошивке. Данные воруют в Китае. Хакеры подбирают пароли методом перебора.

Реакция и защита

Официальный дистрибьютор Sinomach Auto подтвердил проблему. Производитель работает над «миграцией» аккаунтов с китайских номеров на электронную почту, но сроки неизвестны.