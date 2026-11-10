Деньги возвращаются: Приток средств россиян из-за рубежа превысил отток второй год подряд

Центробанк зафиксировал исторический разворот в движении частного капитала. Второй год подряд фиксируется чистый приток средств домохозяйств из-за границы в Россию, сообщают "Ведомости".

Цифры: За 9 месяцев 2026 года чистый приток составил 17,5 млрд руб. Для сравнения: по итогам всего 2025 года этот показатель был 345,5 млрд руб.

История: С 2018 года ЦБ фиксировал только ежегодный вывод денег из страны. Рекордный бум оттока произошел в 2022 году (более 2 трлн руб.).

Тренд: После паники 2022 года вывод средств ежегодно сокращался (на 57% в 2023-м и на 44,8% в 2024-м). В прошлом году (2025) сумма входящих средств впервые превысила сумму отправленных.

Почему это происходит?

Эксперты считают это не столько ростом патриотизма, сколько вынужденной адаптацией. Высокие ставки по вкладам внутри России (в крупнейших банках они доходят до 15–16%) делают хранение денег в недружественных юрисдикциях экономически невыгодным из-за санкционных рисков и сложностей с переводами.

По итогам 2026 года эксперты не исключают дальнейшего чистого увеличения зарубежных депозитов, однако темпы этого процесса будут зависеть от жесткости денежно-кредитной политики внутри страны.