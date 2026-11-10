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ЦОДы под госконтроль: Минцифры обязало бизнес резервировать 10% мощностей для «белого списка»

Требования по резервированию 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОДов) будут предъявляться исключительно к коммерческим дата-центрам. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на совещании с операторами связи 6 ноября. Информацию подтвердили три источника «Ведомостей», знакомые с ходом обсуждения реализации президентского указа.

Согласно плану, зарезервированные мощности планируется использовать для информационных систем из так называемого «белого списка» — критически важных государственных и социально значимых ресурсов.

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Данная мера обсуждается в рамках реализации указа президента о переходе на использование преимущественно отечественного программного обеспечения и оборудования. Для бизнеса это означает принудительное изъятие части мощностей из коммерческого оборота, что может привести к росту цен на облачные сервисы и хостинг для частных компаний.

Отметим, оценки того, сколько мощностей уйдет в резерв, разнятся. По данным гендиректора компании ПСМ Андрея Медведева, в России около 86 000 стоек. Резерв в 10% — это 8600 стоек. Однако эксперты отмечают: подведенная мощность (электричество) не равна IT-мощности. Тимофей Воронин из МГУ дает более скромную оценку: 70–80 тысяч стоек. В этом случае под резервирование попадут 7–8 тысяч стоек, приносящих около 10–15 млрд рублей выручки в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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