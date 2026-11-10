Международные резервы России сократились на $10,8 млрд в октябре

Согласно данным ЦБ, которые приводит «Интерфакс», международные резервы РФ в октябре уменьшились на $10,848 млрд (1,5%), до $720,912 млрд. С начала года (за 10 месяцев) их объем снизился на $33,941 млрд (4,5%).

Стоимость монетарного золота в резервах в октябре упала на $9,649 млрд (3,2%), составив $291,958 млрд. Его доля в общей корзине снизилась до 40,5% (с 41,2% месяцем ранее).

Отметим, октябрь стал худшим месяцем для золота за последние 18 лет. На мировом рынке цена унции рухнула на 6% (до $3889,5) из-за обвала акций в США и новостей о деэскалации на Ближнем Востоке.

Однако для российских инвесторов падение оказалось почти в два раза больнее. На фоне укрепления рубля (доллар потерял 4,58%) золото в РФ подешевело на 8,48% (до 10 149,5 руб. за грамм), а рублевые фьючерсы потеряли около 9%.