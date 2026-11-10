Иллюзия роста: 86% среднего бизнеса в России оказались неэффективными

Масштабное исследование консалтинговой компании SBS обнажило реальное состояние среднего бизнеса (сегмент МСП+). Из 18,8 тыс. проанализированных компаний лишь 1,1% смогли обогнать инфляцию и показать доходность активов выше ключевой ставки ЦБ. Подавляющее большинство (86%) провалили оба критерия эффективности, сообщает "Коммерсант".

Суть проблемы

Эксперты оценивали компании по трем параметрам: воспроизводство капитала (рост выше инфляции), финансовая надежность и технологическое развитие. Выяснилось, что лишь 1,1% предприятий смогли одновременно расти быстрее инфляции и зарабатывать больше ставки ЦБ. Еще 5,9% обогнали инфляцию, но проиграли ставке.

Причины провала

По мнению председателя правления «Контур.Банка» Дениса Бабушкина, бизнес оказался в тисках:

Кадры: В погоне за сотрудниками компании раздули расходы на фонд оплаты труда.

Долги: Нехватка собственных средств вынудила брать дорогие кредиты, обслуживание которых съедает прибыль.

Лидеры

Несмотря на общую картину, лидеры есть. На первом месте — мурманский производитель лосося «Инарктика». В топ также попали ГК «Динамика» (авиация) и клиника «Архимед». Лидерами по количеству эффективных компаний стали оптовая торговля и IT.