Банки хотят отложить прогрессивный налог на вклады до 2028 года

Банковское сообщество предлагает перенести введение прогрессивной шкалы налогообложения вкладов на год — с 1 января 2027-го на 1 января 2028 года. Аргумент: кредитные организации могут не успеть переписать программное обеспечение и интегрировать его с базой ФНС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка в Госдуму.

«По мнению финансовых организаций, введение вышеуказанной обязанности в столь краткий срок представляется крайне затруднительным в связи с необходимостью масштабных доработок программного обеспечения кредитных организаций, а также его интеграции с системой консолидированного учета НДФЛ», — заявил глава НСФР Андрей Емелин.

Законопроект обязывает банки уже с 1 января 2027 года ежемесячно считать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а при доходе выше 2,4 млн рублей повышать ставку с 13% до 15%. НСФР предлагает переходный период: в 2027-м разрешить банкам применять плоские 13%, а прогрессию ввести с 2028-го. По словам Емелина, такой вариант сохраняет за налоговой итоговый расчет, не освобождает доходы от налога и обеспечивает поступления в бюджет с начала 2027 года.

Необлагаемый лимит считают как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца года; при ставке 16% в 2026-м лимит равен 160 тыс. рублей. Механизм такой: банк ежемесячно считает доход по своим клиентам и удерживает налог сверх лимита, а в конце года ФНС по данным всех банков доначисляет налог тем, у кого совокупный доход превысил лимит или 2,4 млн. Перенос прогрессии не уменьшит поступления в бюджет, но даст банкам время на доработку инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что бюджет России планирует получить рекордные суммы от налога на доходы по банковским вкладам.Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год, поступления от НДФЛ на проценты по вкладам могут достичь 1 трлн рублей. Это в 1,6 раза больше, чем ожидается собрать по итогам 2026 года (632 млрд рублей).