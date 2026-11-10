Новости

Креативная индустрия
Пространство для роста: Как спроектировать среду, которая меняет экономику и человека?
Архитектурный код: Как одно здание может изменить экономику целого района
«Мастер-план без управления – лишь папка на полке»: Алёна Семиусова – о том, как сполна реализовать потенциал пространства
Все материалы сюжета

«Плановая экономика для вузов»: Минобрнауки хочет контролировать платный набор до 2033 года

Читайте также:

«Восьмерка под запретом»: в каких регионах мигрантам запретят работать в такси с 2027 года
9 ноября 2026
«По поручению Путина»: Минтранс официально запретит курьерам выезжать на тротуары
4 ноября 2026

Министерство науки и высшего образования намерено сделать контроль за платным приемом в вузы долгосрочным. Ведомство подготовило проект постановления, который продлевает лимиты на коммерческий набор до весны 2033 года (изначально мера планировалась только на кампанию 2026/27 года), сообщает "Коммерсант".

Зачем это нужно?

Власти хотят синхронизировать образование с экономикой. По мнению министерства, это позволит убрать избыток выпускников по «перенасыщенным» специальностям (экономисты, юристы) и направить ресурсы туда, где нужны специалисты.

Как будут считать?

Лимиты станут индивидуальными для каждого вуза. Формула учитывает:

  • Прием платников за последние 3 года.
  • Средний балл ЕГЭ поступивших на коммерческой основе.
  • Востребованность выпускников у работодателей.

Любые попытки вуза увеличить число мест сверх лимита придется строго обосновывать перед межведомственной комиссией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (931)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес