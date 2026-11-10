«Плановая экономика для вузов»: Минобрнауки хочет контролировать платный набор до 2033 года

Министерство науки и высшего образования намерено сделать контроль за платным приемом в вузы долгосрочным. Ведомство подготовило проект постановления, который продлевает лимиты на коммерческий набор до весны 2033 года (изначально мера планировалась только на кампанию 2026/27 года), сообщает "Коммерсант".

Зачем это нужно?

Власти хотят синхронизировать образование с экономикой. По мнению министерства, это позволит убрать избыток выпускников по «перенасыщенным» специальностям (экономисты, юристы) и направить ресурсы туда, где нужны специалисты.

Как будут считать?

Лимиты станут индивидуальными для каждого вуза. Формула учитывает:

Прием платников за последние 3 года.

Средний балл ЕГЭ поступивших на коммерческой основе.

Востребованность выпускников у работодателей.

Любые попытки вуза увеличить число мест сверх лимита придется строго обосновывать перед межведомственной комиссией.