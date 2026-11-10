«Плановая экономика для вузов»: Минобрнауки хочет контролировать платный набор до 2033 года

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9 ноября 2026
Министерство науки и высшего образования намерено сделать контроль за платным приемом в вузы долгосрочным. Ведомство подготовило проект постановления, который продлевает лимиты на коммерческий набор до весны 2033 года (изначально мера планировалась только на кампанию 2026/27 года), сообщает "Коммерсант".
Зачем это нужно?
Власти хотят синхронизировать образование с экономикой. По мнению министерства, это позволит убрать избыток выпускников по «перенасыщенным» специальностям (экономисты, юристы) и направить ресурсы туда, где нужны специалисты.
Как будут считать?
Лимиты станут индивидуальными для каждого вуза. Формула учитывает:
- Прием платников за последние 3 года.
- Средний балл ЕГЭ поступивших на коммерческой основе.
- Востребованность выпускников у работодателей.
Любые попытки вуза увеличить число мест сверх лимита придется строго обосновывать перед межведомственной комиссией.