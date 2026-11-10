«Черный октябрь для золота»: Почему металл рухнул на 16% и кто на этом заработал

Октябрь стал черным месяцем для драгметаллов. Золото рухнуло более чем на 13% на мировом рынке и более чем на 16% в России, опустившись ниже $3,9 тыс. за унцию впервые за 13 месяцев, сообщает "Коммерсант".
Почему падает золото?
Обычно золото растет на геополитической напряженности, но сейчас сработал обратный механизм. Высокие ставки ФРС США (доходность 10-летних облигаций — около 5%) делают вложения в «бесплодный» металл невыгодными. Инвесторы забирают деньги из золота, чтобы покрыть убытки от падения акций технологических гигантов (Amazon, Intel).
Кто выигрывает?
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Парадоксально, но на обвале богатеют центробанки. Пока частные инвесторы паникуют, регуляторы (ЦБ Турции, Китая) скупают металл. С начала осени в золотые ETF поступило более $35 млрд.
Другие металлы
Серебро, платина и палладий пострадали еще сильнее (падение на 15–19%). Особенно тяжело палладию (минус 19%), так как рынок уходит от двигателей внутреннего сгорания, где он используется в катализаторах.
Прогноз
До конца года золото вряд ли вернется к $5 тыс. Аналитики ждут диапазон $3,8–4,3 тыс. Восстановление выше $4,3 тыс. возможно только при замедлении инфляции в США. Однако в долгосрочной перспективе (2027 год) банки (CIBC, HSBC) прогнозируют рост до $5,2 тыс., считая золото лучшей защитой от госдолга США.