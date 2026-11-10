«Черный октябрь для золота»: Почему металл рухнул на 16% и кто на этом заработал

Октябрь стал черным месяцем для драгметаллов. Золото рухнуло более чем на 13% на мировом рынке и более чем на 16% в России, опустившись ниже $3,9 тыс. за унцию впервые за 13 месяцев, сообщает "Коммерсант".

Почему падает золото?

Обычно золото растет на геополитической напряженности, но сейчас сработал обратный механизм. Высокие ставки ФРС США (доходность 10-летних облигаций — около 5%) делают вложения в «бесплодный» металл невыгодными. Инвесторы забирают деньги из золота, чтобы покрыть убытки от падения акций технологических гигантов (Amazon, Intel).

Кто выигрывает?

Парадоксально, но на обвале богатеют центробанки. Пока частные инвесторы паникуют, регуляторы (ЦБ Турции, Китая) скупают металл. С начала осени в золотые ETF поступило более $35 млрд.

Другие металлы

Серебро, платина и палладий пострадали еще сильнее (падение на 15–19%). Особенно тяжело палладию (минус 19%), так как рынок уходит от двигателей внутреннего сгорания, где он используется в катализаторах.

Прогноз

До конца года золото вряд ли вернется к $5 тыс. Аналитики ждут диапазон $3,8–4,3 тыс. Восстановление выше $4,3 тыс. возможно только при замедлении инфляции в США. Однако в долгосрочной перспективе (2027 год) банки (CIBC, HSBC) прогнозируют рост до $5,2 тыс., считая золото лучшей защитой от госдолга США.