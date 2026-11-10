Семейная ипотека «переезжает» в регионы

ВТБ изучил структуру выдач семейной ипотеки по итогам первого месяца её работы на обновлённых условиях. Ключевой тренд — спрос перераспределился из столичных агломераций в регионы. Если по итогам девяти месяцев на Москву, Санкт‑Петербург и области в совокупности приходилась почти каждая вторая сделка (46%), то в октябре — только каждая третья (30%).

По статистике ВТБ, доля Москвы в выдачах семейной ипотеки сократилась с 24% в январе-сентябре до 15% в октябре, Московской области — с 9% до 5%. В Санкт‑Петербурге показатель сократился с 10% до 6%, а в Ленинградской области остался примерно на том же уровне (3%).

В то же время существенно увеличились доли Северо‑Кавказского и Уральского федеральных округов — в 1,6 раза и почти в 1,4 раза соответственно. Также заметный рост зафиксирован в Приволжском федеральном округе — на четверть.

Структура сделок по типу жилья на рынке ипотеки в целом несколько трансформировалась. Доля первичного жилья в сделках ВТБ установилась на уровне 73% против 80% по итогам девяти месяцев. В то же время доля вторички выросла с 19,6% до 27%, драйвером роста этого показателя стали готовые объекты от застройщиков. Таким образом, устойчивый спрос на новостройки сохраняется, несмотря на изменение условий госпрограммы.

«Как мы и прогнозировали, семейная ипотека становится более социально направленной. В октябре выдачи по ней сократились — это естественная калибровка после всплеска спроса в сентябре. При этом география продаж выравнивается: доля столичных регионов снизилась с почти половины до каждой третьей сделки, и, по нашей оценке, такая пропорция может закрепиться. По нашим наблюдениям, средняя ставка в новых выдачах изменилась незначительно, при этом растёт доля клиентов со взносом 50% и более от стоимости жилья. Однако с момента модернизации программы прошёл только месяц, поэтому окончательные выводы делать рано, мы продолжим следить за динамикой», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.