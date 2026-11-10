Налоговый дедлайн: Банки просят отложить прогрессивную шкалу НДФЛ по вкладам на год

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с просьбой перенести введение прогрессивной шкалы налога на доходы по вкладам на 1 января 2028 года. Сейчас законопроект обязывает банки удерживать НДФЛ (13%, а свыше 2,4 млн руб. дохода — 15%) уже с 1 января 2027 года, сообщает "Коммерсант".

В чем проблема?

Кредитные организации заявляют, что не успеют доработать программное обеспечение и интегрировать его с базами ФНС. НСФР предлагает дать банкам «переходный период» на весь 2027 год, чтобы они использовали плоскую ставку 13%, а прогрессивную шкалу включили только с 2028 года.

«Такой вариант сохраняет полномочия налоговой по итоговому расчету и обеспечивает поступление налогов в бюджет с начала 2027 года, но дает банкам время на доработку инфраструктуры», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

Необлагаемый лимит

В 2026 году максимальная ключевая ставка составляла 16%. Следовательно, необлагаемый лимит дохода по вкладам равен 160 тыс. рублей (1 млн руб. × 16%).

Мнение экспертов

МВА-профессор РАНХиГС Алексей Войлуков поясняет: чтобы попасть под ставку 15%, в одном банке должно лежать 15–16 млн рублей. Однако, по данным АСВ, крупные вкладчики часто дробят суммы по разным банкам. При этом платить за перенастройку ПО придется даже тем, у кого нет клиентов с такими суммами.

Эксперты отмечают, что технически задача выполнима, но банки вынуждены писать софт в условиях неопределенности, так как правила могут измениться ко второму чтению законопроекта.

Напомним, Минфин России внес в правительство РФ бюджетный пакет, направленный на сдерживание дефицита. Документ предусматривает рост налоговой нагрузки по нескольким ключевым направлениям:

– Пассивные доходы: НДФЛ на дивиденды, проценты и ценные бумаги вырастет до 13–22%.

– ПИФы: налог на прибыль с пассивных доходов — 15% (с зачетом пайщикам).

– Зарубежные покупки: НДС на онлайн-торговлю — 22%, плюс сбор 100 рублей за посылку до €200.

– Металлурги и горняки: налог на сверхдоходы — 30% (20% для золота) от прибыли из-за роста мировых цен сверх уровня 2024 года.