Пени за неуплату имущественных налогов начнут расти со 2 декабря

Если не заплатить имущественные налоги до 1 декабря, со следующего дня начнут начисляться пени — примерно 47 копеек в день на каждую тысячу рублей долга. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

«Со 2 декабря за каждый день просрочки начисляются пени. Посчитать их просто: каждый день долг растет примерно на 47 копеек с каждой тысячи рублей. Например, если вы не заплатили налог на машину в 10 тыс. рублей, за день просрочки набежит примерно 4 рубля 70 копеек. За месяц — 140 рублей. С долгом в 50 тыс. за месяц выйдет уже 700 рублей», — сказал депутат.

Расчет исходит из ключевой ставки 14%; 18 декабря ЦБ примет очередное решение, и если ставка изменится, изменится и размер пеней. Дружинин советует не тянуть с оплатой до последнего дня — сайты и банки в это время перегружены.

Если срок уже пропущен, долг лучше погасить как можно быстрее: сумма видна в личном кабинете ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» и на «Госуслугах», там же можно оплатить. Если не платить, налоговая направит требование, а затем может взыскать деньги принудительно. Уведомления стоит проверять заранее: их отсутствие не означает, что налога нет — лучше уточнить в налоговой или МФЦ.

Оплатить имущественные налоги за 2025 год — на квартиры, дома, землю, автомобили и отдельные обязательства по НДФЛ — нужно до 1 декабря 2026 года. Пени за каждый день просрочки начисляются в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.

Напомним, что ФНС уже начала рассылку налоговых уведомлений за 2025 год, включающих суммы налога на имущество, транспорт, землю и налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам. В 2026 году порядок расчёта НДФЛ по вкладам изменился: ставка 15% теперь применяется к части дохода свыше 2,4 млн рублей, а не 5 млн, как ранее. Срок уплаты — не позднее 1 декабря 2026 года, за исключением жителей приграничных районов Курской области, для которых он отложен до 1 декабря 2027 года в связи с временным отселением.