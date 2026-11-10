Комитет Госдумы одобрил штрафы за дискредитацию ценностей

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об административных штрафах за распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и отказ их удалять. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Хочу сразу сделать поправку, что "граждане" в этом случае — это владельцы социальных сетей, а не пользователи. Речь идет именно о намерении дискредитации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые обозначены в указе президента, или пропагандирующих их отрицание», — отметил на заседании один из авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Сейчас в аудиовизуальных сервисах запрещено распространять произведения с материалами, дискредитирующими традиционные ценности или пропагандирующими их отрицание. Владельцы видеосервисов и соцсетей обязаны в течение суток ограничить доступ к такому произведению по требованию Роскомнадзора, направленному на основании решения Минкультуры об отказе в прокатном удостоверении, его отзыве либо заключения министерства о наличии таких материалов.

Законопроект предлагает за неисполнение требования Роскомнадзора штрафовать граждан на сумму до 20 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс., юрлиц — до 1 млн. За повторное нарушение — до 300 тыс., 800 тыс. и 5 млн рублей соответственно. Для владельцев видеосервисов за распространение таких произведений предлагаются штрафы до 5 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. — для должностных лиц и до 700 тыс. — для юрлиц; при повторе — до 150 тыс., 400 тыс. и 3 млн рублей. Если видеосервис удалит произведение в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения, ответственность не наступит. Срок давности по новым составам — один год.