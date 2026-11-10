В Иркутске прошли публичные слушания проекта бюджета на 2027–2029 годы

В мэрии Иркутска прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов под председательством первого заместителя мэра Светланы Колотовкиной. В них участвовали почетные граждане, депутаты Думы, руководители профильных комитетов, представители Контрольно-счетной палаты, налоговой службы, общественных объединений и СМИ. Об этом сообщает администрация Иркутска.

Доходная часть бюджета в 2027 году прогнозируется в объеме 38 млрд 553 млн рублей, в следующие два года — порядка 40 и 35 млрд соответственно; динамика обусловлена объемом учтенных трансфертов из областного бюджета. Расходы в 2027 году составят 38 млрд 667 млн рублей; бюджет формировался с учетом сохранения социальной направленности и решения задач социально-экономического развития.

«Основной целью бюджетной и налоговой политики Иркутска на предстоящий трехлетний период является обеспечение финансовой безопасности и эффективности, безусловной сбалансированности бюджета города в условиях необходимости достижения целей и задач социально-экономического развития. Достижению стратегических приоритетов будут способствовать 12 муниципальных программ», — сообщала Светлана Колотовкина.

Приоритетные направления расходов — дорожная деятельность, ЖКХ и благоустройство в рамках национальных целей, выплата зарплаты работникам бюджетной сферы с учетом роста МРОТ и изменения источника финансирования вспомогательного персонала образовательных организаций, сохранение всех действующих мер социальной поддержки, обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства и качества муниципальных услуг, завершение или продолжение строительства, реконструкции и капремонта муниципальных объектов.

Проект прошел экспертизу в Контрольно-счетной палате, которая дала заключение о его соответствии требованиям бюджетного законодательства.