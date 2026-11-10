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S7 открывает прямые рейсы в Дананг из Иркутска

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Авиакомпания S7 Airlines расширяет карту международных перелетов из Иркутска. С 2 марта 2027 года перевозчик запускает прямое авиасообщение с вьетнамским курортом Данангом. Билеты на новые рейсы уже доступны к покупке.

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Время в пути составит около шести часов. Вылет из Иркутска запланирован на 03:25 утра, прибытие во Вьетнам — на 08:25 по местному времени. Обратный рейс отправится в 09:20 и прибудет в Иркутск в 16:30. Для маршрута будут использоваться лайнеры семейства Airbus A320.

Запуск прямого рейса значительно упростит дорогу жителям Иркутска и соседних регионов Сибири, избавив их от необходимости пересадок. Путешественники смогут совместить пляжный отдых с посещением исторических мест, таких как древний город Хойан или бывшая императорская столица — Хюэ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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