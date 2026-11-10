Памятник «Доходный дом А. М. Фрумина» охватил пожар в Иркутске

Здание на Подгорной, 4, включенный Перечень объектов культурного наследия как «Доходный дом А. М. Фрумина», горел в Иркутске. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Объект был построен в 1900-х годах. В список памятников его включили в 2023 году. По кадрам МЧС видно, что двухэтажное деревянное здание сильно пострадало от огня: некоторые фрагменты выгорели полностью.

На месте работают 17 пожарных, четыре единицы техники. Проводится проливка и разбор строительных конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.