Магнитную аномалию обнаружили на Ольхоне: она может быть связана с деятельностью людей

Ученые Института солнечно-земной физики СО РАН в Иркутске обнаружили на острове Ольхон магнитную аномалию. Она связана с антропогенным фактором, предполагают в организации.

«С момента открытия аномалии исследователи ИСЗФ СО РАН отслеживали динамику изменения магнитного поля посредством аэромагнитной съемки. В результате мониторинга было сделано еще одно открытие: внутри ранее обнаруженной аномалии была найдена еще одна, более локальная, протяженностью лишь 400 метров», – отметили ученые.

Они пояснили, что фоновое значение магнитного поля в исследуемом районе составляет около 100 нанотесла, а в новой аномальной зоне пиковый показатель – 7 тысяч нанотесла, то есть в 70 раз больше. И по мере исследования показатели только росли: в одной из точек аномалии магнитометр показал 19 тыс. нанотесла, а в так называемом эпицентре – практически 81 тыс. нанотесла. Для сравнения – вблизи обычной машины датчик магнитометра выдал бы всего около 2 тыс. нанотесла.

Исследователи полагают, что аномалия связана с деятельностью человека: в 90-е годы прошлого века археологи обнаружили в Приольхонье древние приспособления для выплавки руды. Крупных месторождений железа в той местности нет, однако из гнейсов можно добыть достаточно металла, поэтому жившие тогда люди активно занимались металлургией и строили особые печи.

Эти печи представляют собой заглубленные в землю довольно крупные системы воздуховодов, поддувал, камер сгорания, в которых достигалась высокая температура. Их находили на побережье Байкала, в том числе на Ольхоне. И отходы этой древней металлургии вполне могут быть причиной таких локальных аномалий.

«Основная версия такая: причиной большой аномалии могут являться железорудные жилы, меленькой – оставленные глубоко под землей древние печи с остатками руды и шлаками», – говорится в сообщении и поясняется, что подтвердить либо опровергнуть гипотезу планируется в ходе дальнейших исследований.