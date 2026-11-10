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Чиновник в Приангарье присвоил деньги, выделив их на уже существующий забор

В Иркутской области вынесли приговор главе сельского поселения в Киренском районе. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге, отмечают пресс-службы прокуратуры и судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что чиновник заключил контракт на установку забора на одном из местных кладбищ, который уже был. Деньги он обналичил через свою племянницу, которая выступила формальным исполнителем по подложному договору. Средства она потом передала родственнику.

Ущерб бюджету составил 360 тысяч рублей. Поскольку аферист признал вину и возместил указанную сумму полностью, его приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима, а также запретили на 2 года занимать аналогичные должности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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