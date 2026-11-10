Семь жителей Иркутской области погибли от нападений медведей

С весны текущего года семь жителей Иркутской области стали жертвами медведей. Такие данные приводит РИА Новости.

Приангарье стало одним из регионов, где было в этом году зафиксировано больше всего жертв. Опережает Иркутскую область по данному показателю только Красноярский край – тут было убито девять человек. В топ-3 также Томская область – пять жертв.

Всего за указанный период в России было зафиксировано 33 смерти от нападения медведей: помимо указанных, два случая отмечены в Бурятии, три – на Камчатке, еще по одному – в Архангельской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Кировской области, Тыве, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе.