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Компания по продаже машин для добычи ископаемых в Бодайбо задолжала работнику 1,5 млн

Предприятие, занимающееся продажей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых, уличили в невыплате зарплаты работнику в Бодайбо – 1,5 млн рублей. В ситуацию вмешались приставы, наложив арест на средства на расчетном счете, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«23-летний житель Бодайбо трудился водителем на предприятии <…> и был незаконно уволен. Суд обязал работодателя восстановить мужчину в должности, оплатить время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред», – пояснили в службе.

Чтобы избежать репутационных потерь в связи с тем, что в отношении фирмы могли возбудить уголовное дело, а также ареста счета, нарушения устранили – сотрудник получил деньги и был вновь трудоустроен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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