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Курсы валют ЦБ РФ на 11 ноября: 82,5486 руб/доллар США и 92,3966 руб/евро

ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,5486 руб.
  • 1 евро - 92,3966 руб.
  • 10 китайских юаней - 123,8450 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2050 р. (0,25%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0022 р. (0,00%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7470 р. (0,61%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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