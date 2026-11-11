Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 ноября: 10 926,5098 руб/1 г золота и 139,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 926,5098 руб.

1 грамм серебра - 139,6700 руб.

1 грамм платины - 4 141,8301 руб.

1 грамм палладия - 2 728,3101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,1897 р. (1,41%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2700 р. (0,92%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 105,0500 р. (2,60%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,2299 р. (0,75%) .

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