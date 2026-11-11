Внешняя торговля России набирает обороты

По данным ФТС, профицит внешней торговли России за январь-сентябрь 2026 года вырос на 13,2%, до $116,8 млрд. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, экспорт увеличился на 13,7%, до $346,5 млрд, а импорт — на 14,1%, до $229,7 млрд.

«Расширение торгового профицита является положительным фактором для курса рубля, поскольку поступления от экспорта значительно превышают расходы на закупку иностранных товаров», — поясняет эксперт.

Основной вклад внесла торговля со странами Азии, куда российский экспорт вырос на 17,7%, до $277,5 млрд. Увеличились также поставки минеральных продуктов на 14,3% и металлов на 21,8%. При этом импорт машин и оборудования вырос на 16,1%, что говорит о сохранении спроса на иностранную продукцию.

«Высокий торговый профицит поддерживает рубль за счет поступления экспортной выручки и ее продажи на внутреннем рынке. Однако рост импорта постепенно увеличивает спрос на валюту, а не вся экспортная выручка возвращается в Россию. Кроме того, снижение нефтяных котировок ниже $90 за баррель может сократить валютные поступления в ближайшие месяцы, причем с некоторым запаздыванием», — считает Чернов.

Поэтому сильные показатели внешней торговли пока сдерживают ослабление рубля, но не гарантируют его дальнейшего укрепления.

«До конца года ожидаем постепенного роста курса доллара на фоне снижения нефтяных цен, сезонного увеличения импорта и восстановления спроса на валюту. В ноябре прогнозируем доллар в диапазоне 80–85 рублей, в декабре — 83–88 рублей, с возможным кратковременным повышением до 90 рублей», — заключает Владимир Чернов.